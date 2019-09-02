"جزر الباهاما" تواجه كارثة لم تشهد لها مثيلا في تاريخها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ضرب الإعصار "دوريان" الأحد شمال جزر الباهاما مصحوبا برياح شديدة بلغت سرعتها 295 كلم في الساعة، واعتبر الأشد في تاريخ الأرخبيل السياحي. وأعلن رئيس وزراء الباهاما أن بلاده تواجه إعصارا لم نشهد مثله في تاريخ المنطقة.

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تسبب الإعصار "دوريان" بـ"ظروف كارثية" اليوم الأحد عندما ضرب شمال جزر الباهاما، مصحوبا برياح شديدة بلغت سرعتها 295 كلم في الساعة، واعتبر الأشد في تاريخ الأرخبيل السياحي.

ووصل الإعصار الذي بلغ الفئة الخامسة على مقياس من خمس فئات إلى إلبو كاي في جزر أباكو عند الساعة 16,45 ت غ، وفق مركز الأعاصير الوطني الأمريكي في ميامي، الذي تحدث عن رياح بلغت سرعتها أكثر من 354 كلم في الساعة.

وحذر المركز من أن "هذا وضع يشكل تهديدا لحياة" السكان، داعيا إياهم "للاختباء فورا في الملاجئ".

وخلال مؤتمر صحافي، أفاد رئيس وزراء الباهاما هوبرت مينيس أن بلاده تواجه إعصارا "لم نشهد مثله في تاريخ الباهاما"، قبل أن يجهش بالبكاء.

وتحدثت الإذاعة المحلية عن نداءات استغاثة من السكان بعدما اقتلعت الرياح سقف فندق "آيلاند بريزز" في ميناء مارش في أباكو.

وذكرت تقارير أن الكثير من سكان جزر أباكو فضلوا البقاء في منازلهم رغم تحذيرات الحكومة.

وكان مركز الأعاصير الوطني الأمريكي أعلن سابقا الأحد أن قوة الإعصار دوريان بلغت الفئة الخامسة على مقياس من خمس فئات، وحذر من عاصفة "كارثية" ستضرب جزر أباكو في الباهاما.

وأشار المركز إلى إعصار "قوي جدا وخطير جدا"، فيما شدد مديره كين غراهام على الخطر الذي يشكله على الأرخبيل الكاريبي السياحي. وأكد على فيس بوك أن "الوضع شديد الخطورة بالنسبة لجزر الباهاما".