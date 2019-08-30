تحديد اجازة رأس السنة الهجرية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تقرر أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1441 في الوزارات والجهات الاتحادية للدولة في اليوم الأول من شهر محرم، وبما يوافق ذلك من 31 أغسطس بالتقويم الميلادي.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حيث قالت الهيئة في بيان لها "‏إلحاقاً لتعميم الهيئة بشأن ‎إجازة رأس السنة الهجرية في الحكومة الاتحادية، وفي ضوء إعلان الجهات المختصة في الدولة بأن السبت هو الأول من محرم 1441 هجرية، وعليه ستكون إجازة رأس السنة الهجرية يوم السبت 31 أغسطس".

ورفعت الهيئة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية.

وهنأت شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.