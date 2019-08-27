يقتل نجل عمته ويبرر.. "كانت ساعة شيطان"!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم عامل على قتل نجل عمته بسبب لهو الأطفال في محافظة البحيرة شمال القاهرة، وذلك كما ذكرت صحيفة الشروق المصرية.

وأضافت الصحيفة أن المجني عليه كان قد ذهب إلى نجل عمته لمعاتبته على قيام الأخير بقص شعر نجله فنشبت بينهما مشاجرة على إثرها قام الثاني بالتعدي على المجني عليه بسكين حتى سقط قتيلًا.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكاب الجريمة قائلًا: "كانت ساعة شيطان وأنا معرفش عملت كده إزاي أنا ندمان على قتل نجل عمتي وحرمان أولاده من والدهم".

وكانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطاراً يفيد بوصول عامل زراعي إلى استقبال المستشفى العام مصاب بعدة طعنات، وتوفى عقب وصوله.

وكشفت تحقيقات الشرطة بعد الفحص قيام المتهم بالتعدي على نجل عمته بسلاح أبيض "سكين"، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفر هارباً وذلك بسبب قيام المتهم بقص شعر نجل المجني عليه رداً على قيام نجل الأول بقص شعر نجله، فَجُنَ جنون المجني عليه، وذهب إلى المتهم ، لمعاتبته فقام الأول بطعنه حتى سقط قتيلاً.