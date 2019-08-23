مقتل 5 أشخاص في تدافع خلال حفل لنجم الراب سولكينغ بالجزائر

أكد مصدر في مستشفى بالعاصمة الجزائرية، مقتل خمسة أشخاص على الأقل في تدافع خلال حفل لمغني الراب دراجي عبد الرؤوف في الجزائر العاصمة.

وكان الآلاف قد تجمعوا في حفل المغني المعروف باسم سولكينغ في استاد رياضي بالجزائر.

بينما أشارت تقارير إخبارية محلية، إلى مقتل 5 أشخاص وجرح 70 آخرون على الأقل، خلال تدافع سبق الحفل الغنائي الذي أحياه المغني العالمي سولكينغ، على ملعب 20 أغسطس بوسط العاصمة الجزائرية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مواقع إخبارية جزائرية،إن اكثر من 20 ألف معجب احتشدوا بملعب 20 أغسطس لمتابعة مغني الراب سولكينج، بينما لم يتمكن مئات الاشخاص من الدخول إلى الملعب.

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