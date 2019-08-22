14% انخفاضاً في نسبة الحوادث البليغة بإمارة دبي

المصدر: دبي - وام

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي أن 425 ألفا و371 سائقا استفادوا من مبادرة تسوية المخالفات المرورية، التي أطلقتها في السابع من شهر فبراير الماضي، بواقع حسومات وصلت حتى 50% من قيمة المخالفات التي ارتكبها السائقون، حيث ساهمت المبادرة بتحقيق انخفاض بلغ 14% في نسبة الحوادث البليغة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شرطة دبي في نادي الضباط بالقرهود برئاسة اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، والعقيد فيصل عيسى القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني، وممثلين عن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة في دبي، وبحضور عدد من الضباط والإعلاميين وذلك للإعلان عن نتائج الربع الثاني من مبادرة تسوية المخالفات المرورية.

وأشاد اللواء المهندس محمد سيف الزفين بالنتائج التي حققتها المبادرة والتي تعكس حرص سائقي المركبات على الالتزام بقوانين السير والمرور واحترام الطريق، مشيرا إلى أن المبادرة ارتكزت على عدة أبعاد اجتماعية ومرورية وأمنية وإنسانية، حيث ساهمت في خفض مؤشر المخالفات المرورية والحفاظ على أمن وسلامة الطريق، وكذلك تقليل الأعباء المالية على المخالفين، فضلا عن أنها تعتبر تحفيزا وتسهيلا لحل مشكلة تراكم المخالفات على كثير من أصحاب المركبات التي تراكمت عليهم مبالغ كبيرة جراء المخالفات، وتمكين ملاك المركبات من تأمينها وتجديد تراخيصها، وساهمت كذلك في تحفيز السائقين على الالتزام بقواعد وقانون السير والمرور.

وقال اللواء الزفين إن مبادرة تسوية المخالفات المرورية بدأت في مرحلة الربع الثالث من المبادرة والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر وتقدم حسومات تصل لـ 75% من نسبة المخالفات في حال لم يرتكب السائق أي مخالفات مرورية خلال الفترة.

وقال العقيد جمعة سالم بن سويدان إن إطلاق مبادرة تسوية المخالفات المرورية أسفر عن انخفاض في نسبة البلاغات المرورية وحوادث المصابين والوفيات خلال الفترة من الأول من فبراير وحتى الأول من أغسطس الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وقد سجلت إمارة دبي انخفاضا في نسبة الحوادث البليغة بمعدل 14% لذات الفترة بين هذا العام والعام الماضي كما سجلت انخفاضا في نسبة المخالفات بمعدل 2% لذات الفترة.

وتهدف مبادرة "تسوية المخالفات المرورية" التي تم إطلاقها بالتزامن مع بداية عام التسامح إلى خفض الحوادث ومؤشر الوفيات وتتيح المبادرة للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم عدم دفع تلك المخالفات والحصول على حسومات عليها وذلك شريطة الالتزام بقانون السير والمرور وعدم ارتكاب أية مخالفة مرورية طوال العام فبإمكان السائق الحصول على حسم بقيمة 100% من نسبة المخالفات في حال لم يرتكب السائق أي مخالفات مرورية خلال الـ12 شهرا المقبلة و75% إذا ما التزم على مدار 9 أشهر و50% حال التزامه 6 أشهر و25% بعد 3 أشهر من التزامه.