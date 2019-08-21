اختطاف سائحة سعودية في تركيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصادر مطلعة أن سيدة سعودية تعرضت للاختطاف في مدينة إسطنبول التركية قبل أيام.

وكشفت المصادر أن المخطوفة تدعى «عبير» اختفت بجوار أحد فنادق إسطنبول بالجزء الآسيوي، حيث تقيم وأسرتها.

وأفادت المصادر بأن المواطنة كانت موجودة في إسطنبول رفقة زوجها وأطفالها بغرض السياحة، وانقطع التواصل معها، ولم تتمكن القنصلية أو الشرطة حتى من معرفة مكان وجودها.

وذكرت المصادر أنه وفقًا لكاميرات المراقبة الأمنية «قام شخص يحمل عبوة صغيرة برش محتواها على وجه السائحة السعودية، التي فقدت وعيها قبل أن يصطحبها معه حتى غابت عن الأنظار».

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من تعرض شقيقين سعوديين لاعتداء مسلح، في أثناء سياحتهما في تركيا، نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية.