السعودية تحذر رعاياها في إسطنبول بعد "اعتداء مسلح وسرقة"

المصدر: نقلا عن صحيفية " عكاظ" السعودية

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا المواطنين السعوديين المتواجدين في إسطنبول لأخذ الحيطة والحذر بعد تعرض مواطنين لهجوم مُسلّح أدى لإصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية.



وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر نقلتها صحيفة " عكاظ" : "نظراً لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما في إحدى الكافيهات بمنطقة (شيشلي) في اسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية. تود السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في إسطنبول أخذ الحيطة والحذر".



وحذرت السفارة مواطنيها من الجنسين أخذ الحيطة والحذر، وعدم ارتياد منطقتي "تقسيم" و"شيشلي" اللتين تستقطبان عددا كبيرا من السياح السعوديين الذين يزورون المدينة.