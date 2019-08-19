نهاية مأساوية لزوجين يمنيين خلال نزهة العيد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحولت نزهة عيدية لزوجين يمنيين الى شلال "بني مطر" بمحافظة صنعاء غرب العاصمة اليمنية الى مأساة مروعة.



وذكرت مجلة " سيدتي " أن الزوجين سقطا خلال محاولة المرور على حافة الشلال للتمتع بالمنظر الجمالي ، لتنزلق رجل أحدهما من حافة الشلال إلى أسفل ويرتطما بالصخور اسفل الشلال ، ما أدى إلى وفاة الزوج على الفور فيما الزوجة لا تزال في حالة حرجة للغاية ، حيث ترقد في العناية المركزة باحد مستشفيات العاصمة صنعاء.



و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر الدماء تصبغ مياه الشلال في الاسفل باللون الاحمر جراء الحادثة المروعة التي وقعت نهاية الاسبوع الماضي .

يشار الى أن هذه ليس الحادثة الاولى، فقد سبق ان لقي العديد من الاشخاص حتفهم غرقا في سد الشلال بينهم نساء واطفال .