بالفيديو.. ذيل صناعي للإنسان.. هذه مهمته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طور فريق بحثي في جامعة كيو اليابانية ذيلا آليا للإنسان، بهدف مساعدة المسنين الذين يعانون من اختلالات في السير على حفظ توازنهم.

وأطلق الفريق البحثي على الذيل اسم "أركوي"، ويتصف بأن طوله مترا واحدا، ويشبه الذيل الذي يساعد الفهد وحيوانات أخرى على حفظ توازنها أثناء الركض والتسلق، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسي.

وذكر جونيتشي نابيشيما، الذي تخرج حديثا من الجامعة، ويشارك كباحث في المشروع، أن "الذيل يحفظ التوازن مثل بندول الساعة".

تابع نابيشيما، أثناء عرض الذيل الآلي مربوطا بخصره: "عندما يوجه الإنسان جسمه في اتجاه، يتحرك الذيل في الاتجاه المعاكس".