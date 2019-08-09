عروس تلغي زفافها بسبب الضيوف

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في واقعة غريبة ألغت عروس كندية حفل زفافها، لمجرد رفض ضيوفها دفع مبلغ مالي كهدية، بعد أن طلبت ذلك لتغطي مصاريف الزفاف الباهظة.

وألغت سوزان حفل زفافها ، بسبب رفض ضيوفها طلبها بدفع 1500 دولار نقدًا كهدية، و كتبت عبر حسابها عبر ”فيس بوك“: ”أصدقائي الأعزاء، أشعر بالحزن وخيبة الأمل وأعتذر عن إلغاء حفل زفافي قبل الموعد المحدد، لكنني انفصلت عن خطيبي بسبب بعض الخلافات التي لا يمكن معالجتها قريبًا“.

وأضافت: ”طلبت من ضيوفي المساعدة بدفع هذه المبالغ كهدية، حتى نتمكن من تغطية مصاريف الزفاف التي فاقت الميزانية الموضوعة لها، فبعد أن رصدنا للحفل 15 ألف دولار، قررنا زيادتها إلى 60 ألف دولار“