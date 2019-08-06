مغردون إماراتيون عبر "تويتر": "مصر أقوى من الإرهاب".. و"حفظ الله أرض الكنانة"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عبّر مغردون إماراتيون عن دعمهم ووقوفهم مع مصر في وجه الإرهاب الذي وقع فجر الإثنين الماضي في محيط المعهد القومي للأورام في منطقة “المنيل” بالقاهرة وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة 47 آخرين.

وأطلق المغردون وسم “#مصر_أقوى_من_الإرهاب” وتفاعل معه المئات من المغردين الخليجيين والعرب، مُعربين في الوقت ذاته عن تعازيهم ومواساتهم للشعب المصري في ضحايا الهجوم الإرهابي.

ونشر الفنان الإماراتي، حسين الجسمي عبر حسابه على “تويتر”، عملاً فنياً أداه سابقاً في دار الأوبرا المصرية بعنوان “يا أغلى اسم في الوجود” معبراً عن وقوفه مع مصر في وجه الإرهاب، فيما قال المغرد الإماراتي، إبراهيم بهزاد “من الإمارات إلى أشقائنا في مصر.. تكاتفنا أقوى من الإرهاب.. حفظ الله أرض الكنانة ونصرها على الإرهاب”.

وقال المغرد حسين راشد عبر حسابه على شبكة “تويتر”: “مصر قوية عصية على الإرهاب وستظل شوكة في حلق الأعداء المتربصين”.

كما أطلق المغردون وسم “الإخوان_يفجرون_معهد_الأورام” بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية تورط حركة “حسم” التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في التفجير.

وقال الصحافي السعودي، جمال الدوبحي عبر حسابه “أثبتت الجماعات والتنظيمات المتطرفة بأنها المرض والسرطان الحقيقي بأعمالها الإجرامية وأفعالها الإرهابية، مضيفاً: الأيام المقبلة والقريبة جداً ستؤكد أن مصر أقوى من الإرهاب وأن “أم الدنيا” قادرة على مواجهة التهديدات ومحاصرة خطاب الكراهية.

وقالت المغردة السعودية، هيفاء سلامة: خالص العزاء و الدعاء لا خواننا المصريين في الشهداء وأهاليهم في الإرهاب الغاشم.. في هذا الشهر الفضيل اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدمر الإرهابيين وجذورهم "الإخوان المسلمين” يا رب يا علي يا عظيم.

وقالت المغردة مريم الكعبي عبر حسابها على “تويتر”: منتهى طموح هذه الجماعة الإرهابية (الأخوان المسلمون) هو إنقاذ أنفسهم من الجرائم التي تطاردهم بارتكاب جرائم أخرى”.