"واتس اب" تطرح تعديلاً جديدا يخص الرسائل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طرحت واتس اب تعديلا جديدا بعنوان: "رسائل معاد توجيهها بشكل متكرر" على تطبيق "أندرويد" و"آي أو إس"، وذلك بهدف السماح للمستخدمين بمعرفة ما إذا كانت الرسالة التي تلقوها قد تمت إعادة توجيهها أكثر من خمس مرات.

وكانت الخدمة تعمد في السابق إلى إظهار سهم واحد للإشارة إلى إعادة توجيه الرسالة، وتتوفر التسمية الجديدة لجميع المستخدمين الذين ثبتوا أحدث نسخة من تطبيق واتس اب.

كما تعمد واتساب حالياً إلى اقتطاع الرسائل الطويلة المعاد توجيهها، وسيضطر المستخدمون إلى النقر لقراءة الرسالة كاملة.

وتُعد التسمية الجديدة بمثابة محاولة من قبل خدمة التراسل المملوكة لشركة فيس بوك للحد من انتشار الأخبار المزيفة من خلال منصتها.

وتقول الشركة في الأسئلة الشائعة: للحفاظ على الخصوصية والألفة داخل واتس اب، فإننا نحد من كيفية إعادة توجيه الرسالة، إذ يمكنك عند إعادة توجيه رسالة اختيار مشاركتها مع ما يصل إلى خمس محادثات في وقت واحد.

وأضافت أنه عند إعادة توجيه رسالة من مستخدم إلى مستخدم آخر أكثر من خمس مرات، فإن التطبيق يعمد إلى الإشارة إلى تلك الرسالة من خلال رمز سهم مزدوج، لكن دون تحديد عدد مرات إعادة توجيه الرسالة، على غرار جميع الرسائل الأخرى المرسلة على واتس اب.