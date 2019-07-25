فنانون وإعلاميون ينعون فاروق الفيشاوي على "تويتر".. "موحِشٌ صباحٌ يحمل خبر فاروق الفيشاوي"

المصدر: هيا بجبوج - الإمارات اليوم

نعى جمهور عريض من فنانين وإعلاميين ومغردين الفنان المصري فاروق الفيشاوي الذي توفي صباحا اليوم، الخميس عن عمر يناهز 67 عاماً، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وعبر عدد من الفنانين عن حزنهم لخسارة قامة فنية، ورمز من رموز التمثيل في مصر، حيث قال الممثل أحمد السعدني، "لا اله الا الله من اطيب و انضف و الذ الناس اللي ممكن الواحد يعرفهم في حياته الفنان العظيم والانسان الرائع روقه الله يرحمك يا حبيبي ويغفرلك انتم السابقون".

من جهته عبر الممثل عمر يوسف عن إعجابه بفاروق الفيشاوي الممثل والإنسان، مستذكرا صفاته التي جعلت منه شخصا استثنائيا، وجاء في تغريدته، "كان شخص استثنائي محب للحياة ومحب لكل من حوله، بسيط متواضع و دوغري، اما عن الكرم فحدث ولا حرج، الله يرحمك يا عم فاروق يا حبيب الكل حتوحشني جداً بس ان شاء الله في مكان احسن بكتير، الرجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة.

الإعلامي اللبناني زاهي وهبي، لفت إلى أن خسارة المبدعين تزيد هذا الكوكب وحشة ووحشية، وجاء في تغريدته، "موحِشٌ صباحٌ يحمل خبر #فاروق_الفيشاوي الباقي في الذاكرة الجماعية نجماً ذهبياً وممثلاً من قماشة نادرة، وفي ذاكرتي الشخصية ضيف حوارات أخّاذة وإجابات صريحة ومواقف تصنع الحدث وتشعل نار السجال.. كلما مضى واحد من هؤلاء المبدعين نقص منسوب الجمال..في كوكب يزداد وِحشة ووحشية".

الفنان هاني رمزي نعى الراحل فاروق الفيشاوي في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" أيضا، حيث قال، "مع السلامه يا ورقه مشيت بسرعه قوى - الله يرحمك يا غالي - وربنا يعزى كل محبيك فى كل الدنيا - وداعاً"

وأعرب الفنان محمود البزاوي عن حزنه لخسارة الفيشاوي واصفا إياه بالأسطورة وجاء في تغريدته: "مع السلامه يا استاذ فاروق هاتفضل في قلوبنا جميعا..سلسله حافله من الاعمال و تاريخ سينمائي كبير..الحب في طريق مسدود و المشبوه و الباطنيه و أرجوك أعطني هذا الدواء و لاتسألني من انا و القرداتي..حكايه جميله اسمها فاروق الفيشاوي انتهت النهارده..ربنا يرحمك يا أسطورة ".

واستذكر مغردون كلمات الفيشاوي الأخيرة عن مرضه، حيث اظهر الفنان عزيمة لا تقهر وقوة بمواجهة المرض، وقال الفيشاوي حينها: سأحارب المرض بروح قتالية وسأتعامل معه على أنه مجرد فيروس برد لا أكثر ولا أقل، وأثق أني سأنجو منه بفضل الروح العالية وحب الحياة الكبير".

وقالت الفنانة إلهام شاهين إنها فقدت صديقا اليوم،"أعزي نفسي فى أغلى الأصدقاء وعشرة العمر، ربنا يتغمده برحمته و يسكنه فسيح جناته".

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل في بيان قالت فيه إن الفيشاوي "كان رمزا من رموز الفن المصري.. وسيظل".