مخاطر تناول الفلفل الحار يومياُ

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة أجرتها جامعة جنوب استراليا، أن تناول المأكولات الحارة بشكل يومي يسبب أمراضا عقلية.

وشملت الدراسة بيانات 4582 شخصا فوق سن الـ55 على مدار 15 عاما، وتتبعت نظامهم الغذائي وذاكرتهم.

ووجدت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا 50 غراما من الفلفل الحار يوميا، كانوا عرضة لانخفاض الذاكرة وضعف الإدراك بمقدار الضعف.

وكانت النتائج متوافقة عند تناول الفلفل الحار طازجا أو مجففا، على الذاكرة فيما لم يظهر تناول الفلفل الأسود مع الاكل نسبة الخطورة ذاتها.

وعلى الرغم من دراسات سابقة أكدت أن الفلفل الحار يسرع الاستقلاب ويساعد في خسارة الوزن، تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي كشفت مخاطر تناوله يوميا.

ولم يتوصل العلماء إلى السبب وراء هذا التأثير إلى الآن.