كولومبيا تخطط للقضاء على مزارع المخدرات بطريقة مبتكرة

المصدر: بوجوتا - (د ب أ)

ناقشت المحكمة الدستورية الكولومبية، أمس، ما إذا كانت سترفع حظراً قضائياً على الرش الجوي لمحاصيل الكوكايين غير المشروعة بمادة الجليفوسات، وهو مبيد عشبي يشتبه في أنه يسبب السرطان.

وطلبت حكومة الرئيس إيفان دوكي من المحكمة رفع الحظر، بحجة أن مادة الجليفوسات أداة ضرورية في مكافحة الاتجار بالمخدرات.

وقالت الحكومة في دفوعها بأن الجليفوسات هو الوسيلة الأنجع للقضاء على الكوكايين، وبالتالي فأنه ينقذ الأرواح، لأنه يمكن أن يحل محل الاقتلاع اليدوي لنبات الكوكا من جانب جنود سوف يتعرضون للخطر جراء دخولهم مناطق ألغام يزرعها تجار المخدرات.

وتعتبر الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، أكبر منتج للكوكايين في العالم، وهي مادة مصنوعة من نبات الكوكا.

وقد فشلت جهود تبذل منذ عقود، ومليارات الدولارات من المساعدات الأميركية في الحد من تجارة الكوكايين، في وقت تزيد فيه المساحة المزروعة بالكوكا إلى مستوى قياسي بلغ 171 ألف هكتار في عام 2017، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

وتبلغ قيمة الكوكايين الذي يمكن تصنيعه في المنطقة المحلية 2,7 مليار دولار.