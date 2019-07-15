فتاة تعرض جواربها المتسخة للبيع في بريطانيا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

عرضت فتاة في بريطانيا جواربها المتسخة للبيع على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

ولم تتوقع الفتاة أن يؤخذ إعلانها على محمل الجد، إلا أنها قامت بنشر الإعلان في أكثر من مجموعة على الموقع مقابل 5 جنيه استرليني.

وذكرت الفتاة انها ارتدت جواربها السوداء طوال النهار في العمل، ثم قامت بالجري مسافة 5 كيلومترات.

واصيبت الفتاة بالصدمة عندما بدأت العروض تنهال عليها والتي تجاوزت أمر الجوارب، حيث طلب احد المتقدمين الحصول على الحذاء المتسخ أيضا، فيما طلب آخر أن ترسل له طردا أسبوعيا بالجوارب المتسخة، إلا أنها رفضت تلك العروض واكتفت ببيع جواربها المعروضة مقابل 10 جنيه استرليني.

وتفكر الفتاة بالاعتماد على هذه الطريقة كمصدر دخل بعد أن تفاجأت بالإقبال.