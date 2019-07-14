الملكة إليزابيث لا تصرح عن طعامها المفضل.. لهذا السبب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قال مصدر مقرب من الملكة إليزابيث، أن الملكة التي سافرت إلى جميع أنحاء العالم خلال فترة حكمها، وتناولت الطعام في أكثر أركان الأرض غرابة، بزيارات رسمية للملوك وقادة العالم أو غير الرسمية، لم تفصح يوما عن طعامها المفضل.

ويقول المصدر أن السبب في ذلك يعود إلى ان مستضيفها لن يقدم إلا طعامها المفضل في هذه الحالة عند زيارته، وبالتالي فهي تفضل إبقاء الامر سرا، دون الكشف عما تحب تناوله بحسب ما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وأضافت أنها إذا تناولت وجبتها المفضلة في كل مكان، فلن تجرب أي شيء آخر".

إلا أن الطاهي الشخصي السابق للملكة إليزابيث صرح أن كعكة بسكويت الشوكولاتة، هي الكعكة الوحيدة التي تأكلها الملكة بشكل يومي حتى آخر قطعة في القالب.

وأضاف أن الملكة تحب الحلوى بشدة، وتستمتع بكعكة الفواكه الاسكتلندية بشكل كبير أثناء السفر.