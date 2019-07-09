"انستغرام" يدخل تعديلات جديدة لحل مشكلة التعليقات المسيئة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أعلنت شركة انستغرام أنها أدخلت تعديلات جديدة على التطبيق، تسمح بالحد من التعليقات التي تنشر الكراهية أو المسيئة على المنصة وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

واشار القائمون على "انستغرام" إلى أن المستخدم سيتلقى إشعارا في حال اعتبار تعليقه مسيئا وفق معايير تحددها المنصة، وذلك لإعطاء الفرصة للمستخدم التفكير بنشر التعليق أو التراجع عنه.

كما ستسمح التعديلات الجديدة للمستخدم بإخفاء التعليقات من بعض الحسابات دون إعلامهم أنها غير ظاهرة، كما لن يستطيع المستخدم المدرج على قائمة التعليقات المخفية من معرفة ما إذا قرأت رسائله.

وتهدف التعديلات التي أدخلها التطبيق مؤخرا إلى الحفاظ على المنصة كبيئة للإلهام بعيدا عن التنمر والإساءة والسلبية.