أغلى طلاق بـ 38 مليار دولار

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أنجز جيف بيزوس مؤسس "أمازون"، وماكينزي بيزوس، اتفاق طلاقهما والبالغة قيمته 38 مليار دولار، على ما أعلنت وكالة "بلومبرغ نيوز".

وبموجب هذا الاتفاق، ستحصل ماكينزي بيزوس (49 عامًا) على ما يقرب من 19,7 مليون سهم في ”أمازون.كوم“ أي 4 % من إجمالي أسهم الشركة، ما يضعها في المرتبة الثانية والعشرين في تصنيف ”بلومبرغ“ لأصحاب المليارات (بلومبرغ بيليونيرز)، وفق المصدر عينه.

وتولى قاضٍ في مقاطعة كينغ بولاية واشنطن إنهاء معاملات الطلاق. وسيحتفظ جيف بيزوس (55 عامًا) بـ12 % من أسهم المجموعة، وسيبقى أثرى أثرياء العالم.



وأعلنت "ماكينزي بيزوس" وهي روائية عزمها التخلي عن أسهمها في "واشنطن بوست"، وشركة "بلو أوريجين" لاستكشاف الفضاء، لحساب جيف بيزوس، وكذلك الأمر بالنسبة لحق التصويت المتصل بأسهمها المتبقية في "أمازون".

كما تعهدت بتقديم نصف ثروتها للأعمال الخيرية، لتنضم إلى صفوف أثرى فاعلي الخير في العالم.