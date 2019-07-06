الأمطار الغزيرة تكشف عشرات القطع الأثرية في بابل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت الأمطار الغزيرة في العراق عن 75 قطعة أثرية في منطقة بورسيبا الأثرية في محافظة بابل العراقية، بحسب ما أعلنته السلطات.

وقد جرفت تلك القطع سيول الأمطار من تل الزقورة جنوبى الحلة، وأكدت الشرطة في بابل تسليم جميع القطع إلى دائرة الآثار بالمحافظة.

وقال حسين فليح مدير دائرة الآثار في بابل، إن من بين ما عثر عليه الأحد أواني فخارية، وعملات، وقطعا معدنية.

وأضاف فليح إن "القطع التي عثر عليها سوف تفحص لتحديد الفترة التاريخية التي ترجع إليها بدقة"، قائلا إنها ربما تعود "إلى الحقبتين الباريثية والإسلامية".

ولا يعد اكتشاف القطع الأثرية عقب هطول الأمطار الغزيرة أمرا نادرا في العراق، لكن هناك عدة حفريات أثرية تجري حاليا في الموقع الذي كشفت فيه القطع الأخيرة، وهو المكان الذي يجاور مقام النبي إبراهيم.