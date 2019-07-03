العقارات في المناطق الراقية بدبي تسجل أعلى معدلات الشراء خلال 2019

المصدر: دبي - وام



أظهر أحدث تقرير لسوق العقارات في دبي للأشهر الستة الأولى من عام 2019 توجها ملموسا من قبل المستأجرين نحو المناطق ذات الأسعار التنافسية .. في حين ركز المستثمرون الراغبون بإمتلاك وحدات سكنية على المناطق الراقية ذات الأسعار المرتفعة.



وأكد التقرير الصادر عن موقع "بيوت" - المنصة المتخصصة بشراء وبيع وتأجير العقارات - أن سوق العقارات في دبي استمر خلال عام 2019 بتوفير عروض جذابة للمستأجرين والمستثمرين بشكل عام على غرار الأشهر الستة الأخيرة من عام 2018 ما ساهم بإيجاد بيئة مواتية لعقد صفقات عقارية مربحة الأمر الذي أكدته تقارير دائرة الأراضي والأملاك بدبي والتي أشارت بدورها إلى أن المعاملات العقارية في دبي قد ارتفعت بنسبة 33 بالمائة مقارنة بما شهدناه في نفس الفترة من العام الماضي .



وأظهرت بيانات "بيوت" أن كلا من منطقة النهدة ومردف وبر دبي والمدينة العالمية تصدرت قوائم المناطق الأكثر طلبا للاستئجار.. في حين أن نخلة جميرا والمرابع العربية ودبي مارينا ووسط مدينة دبي تتصدر أكثر المناطق طلبا لمبيعات الوحدات العقارية. وفيما ما يتعلق بعوائد الاستثمار سجلت المدينة العالمية أعلى نسبة بواقع 9.7 بالمائة للشقق بينما تقدم الينابيع 6.3 بالمائة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء الفلل السكنية.

وأظهر التقرير انخفاضا عاما في أسعار الشقق السكنية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 بنسب تراوحت بين 4 بالمائة إلى 8 بالمائة لكل من المبيعات والإيجارات حيث جاءت منطقة دبي مارينا في صدارة المناطق المرغوبة لشراء الشقق .. في حين جاءت النهدة ودبي مارينا على التوالي كأكثر المناطق الجاذبة لمستأجري الشقق .



وبالنسبة لأسعار شراء الشقق أظهرت مناطق دبي مارينا ووسط مدينة دبي انخفاضا بنسب تصل إلى 8 بالمائة ما يتيح الفرصة أما المستثمرين للتملك في هذه المناطق التي تشتهر بفخامتها بأسعار معقولة.. ويعزى هذا الانخفاض إلى المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها في كلا المنطقتين.. أما بالنسبة لاستئجار الشقق فقد كان الانخفاض الأكبر في أسعار الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة في دبي لاند والشقق المكونة من غرفتي نوم في مدينة دبي الرياضية بنسب 9.1بالمائة و8.1 بالمائة على التوالي.. أما بالنسبة للفلل السكنية جاءت منطقة نخلة جميرا في صدارة المناطق المرغوبة للشراء فيما كانت مردف أكثر المناطق المرغوبة للاستئجار فيها.

وأشار التقرير إلى انخفاضات ملحوظة في أسعار الفلل السكنية في معظم مناطق دبي لاند وبخاصة في منطقة مدن حيث شهدت هذه المناطق عددا كبيرا من عمليات التسليم في العام الماضي وبالتالي فإنه من المتوقع أن تشهد هذه المناطق تذبذباً في الأسعار بين الارتفاع أو الهبوط وفقاً لطبيعة المشاريع التي يتم تسليمها.

وتوقع التقرير أن يؤدي استمرار تسليم الوحدات الفاخرة إلى ارتفاع الأسعار في هذه المناطق في حين أن الوحدات ذات الأسعار المعقولة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض المتوسط العام لهذه المجتمعات الجديدة. أما بالنسبة لتأجير الفلل فإن أكبر الانخفاضات في الوحدات في أم سقيم.

وتعليقا على النتائج التي أوردها التقرير قال حيدر علي خان الرئيس التنفيذي لموقع "بيوت" : "شهد القطاع العقاري خلال النصف الأول من عام 2019 العديد من التغييرات الإيجابية ولاحظنا استمرار الأسعار في الانخفاض في المناطق الرئيسية ضمن الإمارة الأمر الذي ساهم بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري وخاصة بالتزامن مع القوانين التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة الماضية والمتعلقة بالإقامات الدائمة " .