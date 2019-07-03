دلالات الامتلاء المتكرر للمثانة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

المثانة العصبية أو ما يسمى طبياً بفرط نشاط المثانة، هو الشعور بضرورة التبول حتى وإن لم تكن المثانة ممتلئة حقاً، وتحدث هذه الحالة نتيجة عدم عمل الأعصاب بين المثانة والدماغ بالطريقة الصحيحة.

وبشكل عام، تعتمد المثانة على العضلات حتى تتم عملية التبول، كما أن الدماغ يتحكم بهذه العملية، لكن لا يتم إرسال الرسائل منه إلى المثانة في بعض الحالات، وهذا ما يعرف باسم المثانة العصبية.

تعرف إلى أكثر الأعراض شيوعاً للمثانة النشطة:

1 - زيادة عدد مرات الحاجة للتبول عن سبع مرات تقريباً.

2 - الشعور المفاجئ بضرورة التبول.

3 - عدم السيطرة على تدفق البول.

4 - الاستيقاظ عدة مرات خلال الليل لاستخدام المرحاض.

5 - تدفق تدريجي للبول عند التبول.

6 - عدم القدرة على إفراغ المثانة بشكل كلي.