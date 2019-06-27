قتلى وجرحى بتفجيرين انتحارييين في العاصمة تونس

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وقع تفجيران انتحاريان، اليوم، في العاصمة تونس ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

واستهدف التفجير الأول قوى الأمن التونسية في الشارع الرئيسي وسط العاصمة تونس وأدى إلى وقوع جرحى. بحسب مصدر أمني.

وبحسب التلفزيون الرسمي التونسي فإن التفجير أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الأمن. فيما أفادت الداخلية التونسية بإصابة رجلي أمن وثلاثة مدنيين بعد أن فجر رجل نفسه قرب دورية أمنية بوسط العاصمة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق "أقدم شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بشارع شارل ديغول في العاصمة عند الساعة 10,50 (9,50 ت غ) ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين وشرطيين اثنين بدون أن يوقع قتلى".

ونقلت وكالات أنباء عن شهود قولهم إن مهاجما انتحاريا فجر نفسه أمام سيارة شرطة في وسط العاصمة التونسية مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

فيما أعلنت مصادر عن وقوع انفجار ثان في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة أيضا استهدف وحدة مكافحة الارهاب، وأدى لسقوط قتيلين.