كيف تجعل الفلفل هيناً على المعدة؟

المصدر: برلين - د ب أ

إذا عانيت اضطراباً في المعدة بعد تناول الفلفل الأحمر أو الأخضر أو الأصفر، فربما تكون مصاباً بعسر هضم تجاهه.

لكن لا تقلق فهناك طرق لإعداد الفلفل تجعله أخف على المعدة. وهؤلاء الذين لديهم حساسية تجاه الخضراوات يجب عليهم إزالة القشرة قبل طهيه، بحسب المركز الاتحادي الألماني للتغذية. وأفضل طريقة لفعل ذلك هي أداة التقشير.

وهناك بديل آخر هو شيِّ الفلفل في الفرن أو على درجة حرارة 220 درجة مئوية، حتى تصير القشرة بنية ومليئة بالفقاعات، ثم دعه يتعرَّق تحت منشفة حتى تنزلق القشرة عنه بسهولة.

وعند شراء الفلفل، يجب أن تختار القطع ذات الجلد الناشف والأملس والساق القوية، وتأكد من عدم وجود أي علامات أو تمزقات في الجلد.

جدير بالذكر أن الفلفل حساس تجاه البرد، وبالتالي من الأفضل ألا تحفظه في الثلاجة، وأفضل مكان لحفظه هو خزانة فاترة، أو علبة درجة حرارتها من 8 إلى10 درجات مئوية، حيث يمكن أن يظل طازجاً لأيام قليلة.