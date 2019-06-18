حقيقة فوائد عصير الكرفس الصحية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يحض العديد من اختصاصيي التغذية والاطباء على تناول عصير الكرفس الغني بالعناصر الغذائية المفيدة مثل الفيتامينات A وK وC وB، كما يحتوي على الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور".

كما يعد مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة، التي تظهر الدراسات أنها يمكن أن تساعد في الحد من الالتهابات في الجسم، بالإضافة لغناه بالألياف.

ويوفر كوب واحد من عصير الكرفس حوالي 4 غرامات من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم، ومستويات الكوليسترول في الدم والشبع.

كما يمكن أن يساعد عصير الكرفس على تقليل احتباس الماء بفضل تأثير إدرار البول الخفيف.

إلا أن اختصاصية التغذية "ليان وورد" تعتبر هذه التأثيرات التي يقوم بها عصير الكرفس محدودة، واضافت أن الجسم سيعود لحالته الطبيعية بعد التوقف عن شرب عصير الكرفس، كما أن التوازن في الجسم يحدث لدى الإنسان مع أو بدون عصير الكرفس وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأضافت "وورد" أنه لا يوجد حاليا أي دليل على أن الكرفس يساعد بشفاء أمراض المعدة والهضم التي يزعم كثيرون قدرة عصير الكرفس على الحد منها.

ونوهت إلى أن عصير الكرفس قد يفاقم مشاكل الأمعاء لدى مرضى القولون العصبي.

وأشارت إلى أن عصير الكرفس لن يحدث المعجزات، لذا يمكن الاستفادة منه إلى جانب الخضروات والفواكه الأخرى، بأشكال مختلفة منها السلطة أو كغموس مع الحمص.