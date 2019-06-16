معلومات عليكم معرفتها قبل التبرع بالدم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حددت دراسة نشرها موقع ديلي ستار معايير ضرورية لمن يودون التبرع بالدم لأسباب إنسانية أو صحية وجاءت على الشكل التالي:

أن يكون المتبرع قد أتم الثامنة عشرة من عمره وأن يقوم بهذه الخطوة من تلقاء نفسه وليس تحت تأثير الأهل أو الأصدقاء حفاظا على حالته النفسية.

كما أشارت الدراسة الى ضرورة أن يكون المتبرع لا يعاني من مشاكل صحية أو أصيب بوعكة قبل عشرة أيام من سحب الدم

وتنصح الدراسة المتبرعين بالامتناع عن الطعام قبل ثلاث ساعات من التبرع بالدم وأن يكون طعامه صحيا وبكمية قليلة.

وحددت الدراسة وزن المتبرع بأكثر من خمسين كيلو للمرأة وأكثر من ستين كيلو للرجل فيسحب الممرض أو الطبيب حوالى 10% من الدم الموجود في الجسم. وعندما يكون الوزن أقل من الحد الأدنى للتبرع، تتخطى النسبة الـ10%، ما يؤثر سلباً على المتبرع.

الأثار السلبية: لا مخاطر على المتبرع الذي يتمتع بصحة جيدة. تجدر الإشارة إلى أنّ بعض المتبرعين يعانون من الدوخة والاصفرار والانزعاج أحياناً، ولكن تزول هذه العوارض مع مرور بضع دقائق.