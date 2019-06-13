"شكرا هزاع بن زايد" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "العين في قلبه والزّعامة في عينه"

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

تصدر وسم #شكرا_هزاع_بن_زايد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على خلفية التعاقدات الجديدة التي أبرمها نادي العين أخيرا، ويسعى من خلالها لاستعادة لقب دوري الخليج العربي وأمجاده في دوري أبطال آسيا خلال الموسم المقبل.

وعبر المغردون، من جماهير النادي، عن شكرهم وامتنانهم وحبهم لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس نادي العين لكرة القدم، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف على دعمه اللامتناهي، مشيرين إلى أن هذه التعاقدات الجديدة ترفع من مستوى العين.

وأشار الكثير من المغردين إلى أن سمو الشيخ هزاع بن زايد هو صاحب الفضل في إنجازات نادي العين، فقال أحدهم: "شكراً يا قايد دفة الزعيم.. له فضل كبير في انجازات العين يحب العين ومايرضى على نادينا الله يطول بعمرك ياطويل العمر.. سر انجازات نادي العين الشيخ هزاع بن زايد".

كما وجد متابعون بهذه التعاقدات نقلة نوعية للفريق، فقال أهدهم: "شكرا لسيدي الشيخ هزاع بن زايد.. العين كان محتاج لنقله النوعية .. باقي تجديد لـ عجب و وريان.. وعودة عموري".

وقال آخر: "تعاقدات نار شكرا سمو الشيخ هزاع بن زايد".

من جانبهم عبر عشرات المغردين عن فرحتهم بالتعاقدات الجديدة، فقال أحدهم: "نتريا القنبلة يا طويل العمر نحن امة لا نعرف المستحيل ولا نشبع من التعاقدات"

وقال آخر: "فرحتنا الله يسعدك ويطول في عمرك".

فيما عبر آخرون عن حبهم لسمو الشيخ هزاع بن زايد على دعمه اللا متناهي لفريق العين، فقال أحد المغردين: "#شكرا_هزاع_بن_زايد.. الطيب يرفع من مقام المخاليق.. وأنت بمقامك ترفع العين كله.. الله يسعدك ويوفقك يابوزايد افرحتنا الله يفرح قلبك".

وقال آخر: "سيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان .. كم أنت عظيم .. حكيم .. ذو رؤية لا مثيل لها .. لا يبارى في أي ميدان .. لا يعرف إلا "القمة".. فمن مثل "هزاع".. العين في قلبة و الزعامة في عينه .. ".