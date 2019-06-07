برنامج يترجم احتياجات الطفل من صوت البكاء

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

طور باحثون من جامعة "IEEE" والرابطة الصينية للتشغيل الآلي، برنامجا مدعوما بالذكاء الاصطناعي، قادرا على تحديد وتمييز صرخات وبكاء الأطفال لإخبار الآباء بما يريده أطفالهم.

ويمكن للنظام اكتشاف ما إذا كان البكاء بسبب الجوع والتعب، أو المرض أو إذا كان هناك ألم يعاني منه الطفل الرضيع.

وعلى الرغم من أن بكاء كل طفل يشكل حالة فريدة ومتميزة عن غيره، إلا أنها هناك بعض الميزات الشائعة يشترك بها الأطفال خصوصا إذا كان البكاء ناتجا عن نفس الأسباب.

واستخدم الفريق خوارزمية تستند إلى التعرف التلقائي على الكلام للكشف عن ميزات بكاء الأطفال والتعرف عليها، وتم تحديد هذه الإشارات الصوتية باستخدام "الاستشعار المضغوط"، وهو عملية تعيد بناء الصوت بناءً على بيانات متفرقة، وتعد عملية مفيدة بشكل خاص في البيئات الصاخبة.

ويأمل الفريق أن تكون النتائج قابلة للتطبيق في ظروف الرعاية الطبية الأخرى التي يعتمد فيها اتخاذ القرارات على الخبرة لفهم احتياجات الطفل.