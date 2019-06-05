تناول 25 كوباً من القهوة يومياً ليس مضراً بالصحة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أشارت دراسة جديدة، مدعومة من قبل مؤسسة القلب البريطانية (BHF)، أن شرب كميات كبيرة من القهوة، قد تصل إلى 25 كوبا يوميا، له نفس تأثير شرب أقل من كوب واحد، على عكس الدراسات السابقة التي ربطت شرب القهوة بكميات كبيرة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

وشملت الدراسة 8 آلاف شخص، قسموا إلى 3 مجموعات، الأولى تشرب أقل من كوب واحد في اليوم، والثانية تشرب 3 أكواب أو أكثر في اليوم، أما أفراد المجموعة الثالثة فتناولوا القهوة بكميات كبيرة جدا وصلت إلى 25 كوبا يوميا، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وخضع جميع المشاركين في الدراسة لفحص القلب بالرنين المغناطيسي واختبارات موجات نبضات الأشعة تحت الحمراء، وظهرت النتائج ذاتها حتى بعد الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل العمر والوزن وحالة التدخين.

وقال الباحث الدكتور كينيث فونج المشارك في الدراسة أنه "بينما لا يمكننا إثبات وجود صلة سببية في هذه الدراسة، يشير بحثنا إلى أن القهوة ليست سيئة للشرايين كما توحي الدراسات السابقة".

وعُرضت نتائج الدراسة في مؤتمر جمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية في مدينة مانشستر.