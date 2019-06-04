الاستغناء عن التواصل مع الناس بهذه الطريقة يبعد شبح الاكتئاب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد باحثون في جامعة "بنسلفانيا"، أن الحد من التواصل مع الناس عبر تطبيقات مثل "فيس بوك" و"إنستغرام" و"سنابشات" يؤدي إلى انخفاض الشعور بالوحدة والاكتئاب.

وقام الباحثون بملاحظة 143 طالباً جامعياً على مدى ثلاثة أسابيع، وتوصلوا إلى أن الحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يقلل من الشعور بالوحدة والاكتئاب، بحسب ما نقلت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

وتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين: واحدة استمرت في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كالمعتاد، والأخرى اقتصر استخدامها لكل تطبيق على مدة 10 دقائق يومياً. وأثبتت التجربة أن المجموعة التي قلصت استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي شهدت انخفاضات كبيرة في أعراض الاكتئاب.

وقال أحد الطلاب: "لقد شعرت بحياتي أكثر إيجابية خلال تلك الأسابيع".

وأشارت الدراسة إلى أنه "من المفارقات أن وسائل التواصل الاجتماعي، التي وعدت بمساعدتنا على التواصل مع الآخرين، تساعد في الواقع الناس على الشعور بالوحدة والاكتئاب".