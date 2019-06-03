فلكي كويتي يشرح.. عيد الفطر الثلاثاء ام الأربعاء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تتحرى معظم الدول العربية والإسلامية هلال شهر شوال، مساء اليوم الاثنين، التاسع والعشرين من شهر رمضان من العام 1440هـ، وعليه إما أن يكون يوم غد الثلاثاء هو أول عيد الفطر، أو أن يكون غداً هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

ويقول الفلكي الكويتي، عادل السعدون، إن هناك 5 معايير أساسية يجب مراعاتها عن تحري الرؤية، أهمها "الاقتران".. أي أن يكون الهلال مقترنا مع الشمس.

وأضاف السعدون، في لقاء مع قناة "العربية"، الاثنين، أن المشكلة في تحري هلال شهر شوال هذا العام هي أن الهلال سيكون غائباً مع الشمس، مضيفاً أن الفرق بينهما سيكون دقيقتين فقط، مؤكداً أنه خلال هاتين الدقيقتين يستحيل رؤية الهلال حتى وإن كانت السماء صافية تماماً.

وأشار إلى أن الهلال يستلزم حوالي 15 إلى 16 ساعة بعد ساعة الاقتران، لكي تتم رؤيته بالعين المجردة، مؤكداً أن هذا الشرط لن يتحقق اليوم.

ونوه إلى أن الشروط الأخرى تشمل ارتفاع الأفق والاستطالة، وكلها لن تكون متوفرة، وعليه خلص سعدون إلى أن عيد الفطر من المستحيل أن يبدأ الثلاثاء.