بتوجيهات رئيس الدولة.. 10 ملايين دولار من الإمارات لدعم الاستجابة الإنسانية في هاييتي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقدم دولة الإمارات، عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي لدعم المتضررين من الأوضاع الإنسانية في جمهورية هاييتي.

ويشمل برنامج المساعدات توفير المواد الغذائية الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي، ومستلزمات الإيواء، وخدمات الصحة والمياه والإصحاح والنظافة الصحية، إلى جانب الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين داخلياً والفئات الأكثر ضعفاً.

ويُنفّذ البرنامج الإغاثي بالتعاون والتنسيق مع بعثات دولة الإمارات العربية المتحدة في الخارج، والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية المعنية، بما يسهم في تعزيز التنسيق الميداني، وتحديد الأولويات والاحتياجات الفعلية، وضمان وصول المساعدات إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجاً.

وتجسّد هذه الاستجابة نهج دولة الإمارات الراسخ في التضامن مع الشعوب الصديقة خلال الأزمات، وامتداداً لجهودها الإنسانية والإغاثية الدولية الهادفة إلى تخفيف معاناة المتضررين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات الأزمة، ودعم جهود التعافي المبكر والاستقرار المجتمعي.

وأعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اكتمال استعداداتها لتنفيذ البرنامج وفقاً للأولويات والاحتياجات الميدانية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستركز على توفير الاحتياجات العاجلة في مجالات الغذاء والإيواء والصحة والمياه والإصحاح، إلى جانب دعم قدرات الجهات المحلية والشركاء الإنسانيين في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية واللوجستية الناجمة عن تصاعد أعمال العنف واتساع نطاق النزوح.

وأكدت الهيئة أنها تتابع تطورات الأوضاع الإنسانية في هاييتي بصورة مستمرة، بالتنسيق مع شركائها، لتحديد الاحتياجات المتجددة، وتقديم الدعم اللازم للحد من تداعيات الأزمة، وتعزيز صمود المجتمعات المتضررة.

وتواجه جمهورية هاييتي أزمة إنسانية متفاقمة، نتيجة تصاعد أعمال العنف وانعدام الأمن وتراجع الخدمات الأساسية، فيما يشير أحدث البيانات الدولية إلى نزوح أكثر من مليون شخص داخلياً، يشكل الأطفال نحو نصفهم، إلى جانب معاناة ملايين الأشخاص انعدام الأمن الغذائي، والحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة.