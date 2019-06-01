دراسة غريبة: الأشخاص طيبو القلب نهايتهم الإفلاس

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة غريبة من نوعها تستهدف ترابط السمات الشخصية بالبيانات المالية أن الأشخاص الذين يمتازون بطيبة القلب والافراط باللطف يملكون مدخرات أقل وديونا ومعدلات إفلاس أعلى.

وتوصلت عالمة اجتماع حاسوبي في كولومبيا كلية إدارة الأعمال في مدينة نيويورك ساندرا ماتز، إلى أن الأشخاص الذين سجلوا نتيجة أعلى في اللطف خلال اختبارات الشخصية، لديهم احتمال أكبر أن ينتهي بهم المطاف إلى ضائقة مالية رهيبة، خصوصاً إذا كان دخلهم منخفض منذ بادئ الأمر.

وجمعت أبحاث البيانات الشخصية لملايين الناس في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع بيانات إقليمية حول عدد الأشخاص الذين لم يتمكنوا من سداد ديونهم فوجدوا، مرة أخرى، كلما كان البلد أو سكان المنطقة المحلية ألطف وسطيا، كلما عانوا من وضع مالي أسوأ .

وأعربت ماتز عن اعتقادها في حديث الى مجلة مالية محلية، أن أحد العوامل قد يكون عدم اهتمام اللطفاء كثيراً بالمال وربما يدفعون عوضا عن الآخرين في كثير من الأحيان، أو يقرضون المال عندما لا يستطيعون تحمل نفقته، وأشارت بالقول: إنهم كرماء على نحو خاطئ.