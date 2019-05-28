160 كاتباً إماراتياً يوقعون إصداراتهم في "معرض الكتاب الإماراتي" بالشارقة

المصدر: الشارقة-وام

وقّع 160 كاتباً إماراتياً إصداراتهم خلال مشاركتهم في "معرض الكتاب الإماراتي" الذي يعتبر الحدث الأول من نوعه في الدولة والمنطقة والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في مبنى مدينة الشارقة للنشر بمشاركة 25 دار نشر إماراتية و ذلك في مشهد ثقافي يعدّ الأكبر من نوعه في تاريخ الأدب الإماراتي .

وقال أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب ان تنظيم أكبر حفل توقيع للكتاب والأدباء الإماراتيين يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تقديم الإنجاز الإبداعي الإماراتي إلى المجتمع المحلي بكل فئاته ويعكس توجيهات سموه في الاحتفاء بالمثقفين والكتاب الذين يشكلون صورة دولة الإمارات أمام العالم ويعكسون مسيرة نهضتها الحضارية وخطابها الإنساني الداعي إلى الحوار والتواصل والمحبة والسلام.

وأضاف أن حضور الكتاب والمثقفين الإماراتيين من مختلف إمارات الدولة إلى إمارة الشارقة في مدينة الشارقة للنشر يعبر عن مرحلة جديدة في واقع الثقافة الإماراتية تلتقي فيه جهود الكتّاب والمبدعين الإماراتيين مع الناشرين وصنّاع الكتاب وما يقابلهم ويدعمهم من مؤسسات رسمية فنحن في هيئة الشارقة للكتاب حريصون على أن نستكمل مسيرة الثقافة الإماراتية وندعم رموزها وروادها ونحفظ ذاكرتها للأجيال الجديدة.

ويعكس هذا التجمهر الأدبي والإبداعي الواقع الثقافي الذي تعيشه دولة الإمارات العربية المتحدة وما تقوده إمارة الشارقة خلال عام تتويجها العاصمة العالمية للكتاب إذ يجمع حفل التوقيع تجارب إبداعية من مختلف الأجيال وفي مختلف الحقول المعرفية والأدبية منها في الرواية والقصة والشعر إلى جانب الفكر والفلسفة والكتابة للأطفال واليافعين.

وتسعى هيئة الشارقة للكتاب من خلال تنظيمها لهذا المعرض السنوي إلى مضاعفة حضور الإنتاجات المحلية من المؤلفات والروايات والكتب التاريخية والمعارف بأنواعها حيث يقدم المعرض آلاف الإصدارات للكتاب الإماراتيين.