دراسة تبين تأثير ألوان الملابس على الحالة النفسية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة أن الألوان التي نختار ارتداءها في مواقف معينة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على النتيجة، حيث أظهرت نتائج الدراسة التي أجريت في بريطانيا وشملت 1500 شخص، أن 43 بالمئة يجدون اللون الأسود الخيار الأفضل في مقابلات العمل والاجتماعات المهمة حيث يدل اللون الاسود على الهيمنة والقوة، فيما كان للون الأزرق ارتباط كبير بإعطاء الدافع للرياضيين أثناء ممارسة الرياضة، وأظهر البحث أن اللون الأحمر يجعل النساء يشعرن بالخصوصية.

كما أظهرت الدراسة أن ما يصل إلى 42 في المائة من الناس يعترفون بالحكم على الآخرين من ألوان الملابس التي يرتدونها.

وقال عالم النفس الدكتور بيكي سبيلمان، الذي شارك في البحث: "مجموعة كاملة من الأسباب النفسية والثقافية والتاريخية تغذي كيف ولماذا نتفاعل مع ألوان معينة، فعلى سبيل المثال ، في جميع أنحاء العالم ، يميل اللون الأحمر إلى الارتباط بمشاعر قوية مثل الغضب والعاطفة، وهذا سهل الفهم لأن اللون الأحمر هو لون الدم، مع ارتباطات واضحة بالغضب والعنف، لكن يمكن أن تختلف ارتباطات الألوان الأخرى اعتمادا على السياق الثقافي والتاريخي.

وأضاف أن إدراك العوامل الثقافية والنفسية عندما يتعلق الأمر بالألوان يساعدنا في التعرف على أنفسنا بشكل أفضل ويمنحنا أيضا وسيلة للتواصل، من خلال الملابس والاكسسوارات التي نختارها، ويمكننا استخدام الألوان للتواصل، دون كلام من خلال مجموعة من الرسائل والعواطف التي ترسلها، حيث تدل الألوان المشرقة والزاهية إلى ميل مرتديها إلى الظهور والتأثير.









