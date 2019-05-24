ميزة جديدة من "واتس أب"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجد موقع متخصص أن خدمة التراسل الفوري، واتس اب، تعمل حاليًا على اختبار ميزة جديدة تسمح لمستخدميها بمشاركة "الحالات" على شبكة التواصل الاجتماعي، فيس بوك.

وقال موقع WABetaInfo – المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق "واتس اب" على نظامي أندرويد و"آي أو إس" – في بيان إنه وجد في الإصدار التجريبي رقم 2.19.151 من تطبيق واتس اب، ميزة جديدة باسم "شارك على فيس بوك" Share To Facebook.

وأشار إلى أنه كشف في شهر أبريل الماضي أن واتس اب تعتزم إضافة ميزة تمكن المستخدمين من مشاركة "الحالات" مع شبكة فيس بوك.

وقال الموقع: "إن كان تطبيق فيس بوك مثبتًا على الجهاز، فإن واتس اب ستتضمن ميزة جديدة باسم "أضف إلى قصة فيس بوك" Add to Facebook Story. وبالنقر على هذا الخيار، سوف يُوجّه المستخدم إلى تطبيق فيس بوك لنشر الحالة عبر قصص الشبكة الاجتماعية مباشرةً. ويشمل ذلك، وفقًا للموقع، الصور، ومقاطع الفيديو، والصور المتحركة GIF، والنصوص.

وألمح إلى إعلان سابق له بأن واتس اب تعمل على اختبار ميزة جديدة على النسخة الخاصة بنظام "آي أو إس" من تطبيقها تسمح للمستخدمين بإنشاء "رموز القراءة السريعة" QR Code.

وكان الموقع قد أعلن عن هذه الميزة التجريبية قبل نحو 6 شهور، وهي لا تزال تجريبية ضمن نظام "آي أو إس"، ولكنها الآن أصبحت تجريبية على نظام أندرويد أيضًا.

وأضاف: أن زر "رموز القراءة السريعة" سوف يظهر ضمن قسم "الملف الشخصي" Profile.

وعلى غرار التطبيقات الأخرى، فإن هذه الميزة سوف تسمح للمستخدم بإنشاء رمز QR لمشاركته مع المستخدمين الآخرين، لتسهيل إضافته، إذ سوف يتضمن رقم الهاتف الخاص به، مع إمكانية تغييره في أي وقت لدواعي الخصوصية.

يشار إلى أنه يمكن لمستخدمي نظام "آي أو إس" الاشتراك ببرنامج واتس اب التجريبي. كما يمكن تنزيل الإصدار الأحدث من واتساب من متجر "آب ستور". وكذلك يمكن لمستخدمي نظام أندرويد الاشتراك بالبرنامج التجريبي، وتنزيل النسخة النهائية من متجر "غوغل بلاي".