بالصور.. سائق “محظوظ” ينجو من موت محقق

أطلقت شرطة مقاطعة لانكشاير الواقعة شمالي إنجلترا لقب “الشخص الأكثر حظاً في العالم”، على سائق بعد نجاته من حادث مميت.

وقالت الشرطة في حسابها على “تويتر” إن الحادثة وقعت عندما خرج إطار من شاحنة أثناء سيرها بسرعة على أحد الطرق واتجه نحو مركبة السائق الذي كان يسير بمركبته على الجهة المقابلة.

وأضافت أن الإطار الذي كان ينطلق بسرعة جنونية اخترق الزجاج الأمامي للمركبة وحطم نتيجة قوته الجزء الأمامي من سقف المركبة ليستقر بعدها في الجزء الخلفي.

وعلقت الشرطة أن السائق المحظوظ، كان على وشك أن يصطحب معه ابنه قبل الحادثة، غير أنه لظرف ما لم يستطع، وأنه لو كان الإبن برفقة والده في ذلك الوقت لوقع ما لا يحمد عقباه خاصة أن الإطار استقر في المكان الذي كان من المتوقع أن يجلس عليه الإبن.

وأشارت الشرطة إلى أنه نتج عن الحادثة إصابة السائق بجروح بسيطة وأن نجاته من هذا الحادث “معجزة”.