قصي خولي: سلافة معمار تشبهني في العمل ومدرستها مختلفة عن نادين نجيم

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

حل الفنان السوري قصي خولي، أمس، ضيفا على برنامج "مجموعة انسان"، مع الاعلامي علي العلياني عل قناة "إم بي سي"، حيث أجاب على مجموعة من الأسئلة في إحدى فقرات البرنامج تحدث من خلالها عن أمور تخص حياته المهنية والشخصية.

وابتدأ قصي بالاجابة عن مكان ولادته مشيرا إلى أنه من مواليد مدينة دمشق وأصله من طرطوس. وأنه شاب وحيد لعائلة مؤلفة من 4 بنات.

وعند سؤاله عن الحب أجاب قصي بأن الحب هو شيئ أساسي في الحياة وانه أحب بهدف الزواج أكثر من مرة، إلا أنه دقيق جدا في الاختيار وهذا يعود لأنه شخص حنون ورومانسي ولكنه أيضا صعب قليلا.

وفي الحديث عن مسلسل خمسة ونص، الذي تشاركه بطولته الفنانة اللبنانية نادين نجيم، قال الخولي إنه هو من اختار اسم غمار وهو اسم ابن اخته، الذي يبلغ من العمر 15 عاما ويعيش في كندا، موضحا أن ابن اخته "أوسم بكثير" من غمار في المسلسل.

ونفى قصي حقيقة أنه كان مطالبا ببذل مجهود كبير لاقناع الناس بثنائي قصي ونادين اكثر من ثنائي تيم وسيرين. مؤكداً أنّه والممثل تيم حسن خريجا معهد واحد ولا يمكن ان يدخلا في منافسة من ثنائيته، ولكن "الهدف إثبات نفسك كممثل مع فريق العمل". ونافيا عدم وجود توافق بينه وبين نادين.

وفي سؤاله عن أحد المشاهد في مسلسل خمسة ونص فيما إذا كان يهدف للإغضاب جمهور الهيبة، أجاب الخولي لم نتعمد الاساءة لجمهور الهيبة موضحا أن الشركة لم تتعمّد الاساءة وأنّ العملين من إنتاج شركة واحدة، وبالتأكيد لا يمكن أن تسيء لعمل من إنتاجها.

ولفت قصي إلى أنّ الحكم على نجاح "الهيبة- الحصاد" و"خمسة ونص" يكون للجمهور وأن النجاح سيكون من حليف الاقوى.

ورداً على سؤال من الاقوى سلافة معمار او نادين نجيم قال إنّ سلافة تنتمي إلى مدرسة فنية تعتمد على دراسة مدتها أربع سنوات وهي تشبهه في العمل، أما نجيم فتنتمي إلى مدرسة فنياً مختلفة تماماً وهي اجتهدت على نفسها وأصبح لديها قاعدة جماهيرية كبيرة وهي لا تشبهه في العمل ومع ذلك وصلا في عملهما الى نتيجة مرضية.

أما عن رفضه العمل مع مكسيم خليل لانه وضع والدته في دار العجزة، نفى الخولي ذلك وقال إن مكسيم فنان سوري عمل معه في اعمال عدة، وأضاف: " قد نختلف في بعض الآراء ولكن لا نقطع برزق بعضنا واذا وجد عمل لا يمانع من العمل معه".

وعند طلب العلياني منه ترتيب منافسيه من الأقوى إلى الأضعب، طارحا عليه أسماء الممثلين: عابد فهد، ومكسيم خليل، وباسل الخياط، وتيم حسن، وباسم ياخور. قال قصي "كلهم قصي خولي".

وفي سياق متصل أشار الخولي إلى أنه هو من يدير حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه حصل على الجنسية الأميركية.