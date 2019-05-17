تطوير علاج جديد للسرطان.. بعيداً عن الإشعاعي والكيماوي

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يقوم مركز أبحاث بريطاني بتطوير علاج للسرطان بقيمة تبلغ 75 مليون جنيه استرليني.

وبدلاً من إصابة الخلايا السرطانية أو إزالتها، فإن العقاقير الجديدة ستطور طريقة تمكن الجسم من التعايش مع الأورام بطريقة مماثلة لفيروس نقص المناعة البشرية.

ويعد العقار الجديد تغييرا جذريا في طريقة علاج السرطان التقليدية التي تعتمد على العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، للقضاء على الأورام، والتي غالبا ما تؤدي إلى جعل الخلايا السرطانية أكثر فتكا في حال عودتها.

وتنجم معظم الوفيات الناجمة عن السرطان عن قدرة الأورام على التحور والتطور لمقاومة العقاقير، لكن العلاج الجديد يتنبأ بكيفية تحور المرض، وبحث طفرات متعمدة يمكن أن تجعل الأورام نائمة لعدة عقود.

ومن المتوقع أن تبدأ العقاقير بالتوفر في غضون ثلاث سنوات وستتوفر في دائرة الصحة الوطنية البريطانية خلال عقد من الزمن.