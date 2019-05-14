خطأ فادح من "تويتر".. والشركة تعتذر لعملائها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اعتذرت شركة "تويتر" من عملائها بعد أن تسبب خطأ في مشاركة بيانات الموقع لمستخدمي أجهزة iOS.

حيث قالت الشركة إن بيانات جمعت عن غير قصد بسبب ثغرة لمستخدمي ios وتمت مشاركتها مع أحد الشركاء الموثوق بهم، إلا أن البيانات حذفت جميعها ولم يتم الاحتفاظ بها.

وأثر هذا الخطأ على المستخدمين الذين لديهم حسابات متعددة على تطبيق iOS على Twitter واشتركوا في ميزة مشاركة موقعهم الدقيق في حساب واحد.

وأضافت الشركة أن بيانات الموقع التي تمت مشاركتها لم تكن "دقيقة" وأنه تم "إخفاؤها" فقط لتتضمن بيانات مثل الرموز البريدية والمدن.

كما أوضحت الشركة أن بيانات الموقع هذه لا يمكن استخدامها لتحديد عنوان أو لتعيين تحركات المستخدمين الدقيقة.

وأكد "تويتر" أنه لم يتم الاحتفاظ بالمعلومات، مضيفا أنها كانت موجودة في الأنظمة لفترة قصيرة فقط، ثم تم حذفها كجزء من العملية المعتادة".

ومع ذلك، اعتذر تويتر عن الخطأ، كما أنه ليس من الواضح عدد المستخدمين الذين تأثروا بذلك أو بالضبط المدة التي جمعت بها المعلومات.

وقالت الشركة: "لقد أصلحنا هذه المشكلة ونعمل بجد للتأكد من عدم حدوثها مرة أخرى".

لقد تواصلنا أيضا مع الأشخاص الذين تأثرت حساباتهم لإعلامهم بأنه قد تم إصلاح الخلل، نحن نأسف جدا لحدوث هذا، وندرك ونقدر الثقة التي يضعها المستخدمون فينا ونحن ملتزمون بكسب هذه الثقة كل يوم.

ويمكن للمستخدمين تغيير إعدادات الخصوصية الخاصة بهم في تطبيق Twitter iOS" من خلال النقر على صورة ملفهم الشخصي، والنقر فوق "الإعدادات والخصوصية"، ثم "الخصوصية والسلامة".

من هناك، عليهم التمرير لأسفل إلى العنوان المسمى "الموقع" والتأكد من تعطيل "الموقع الدقيق".