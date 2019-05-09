فرس نهر يروع 4 صيادين و"يغرق" أحدهم!

المصدر: موقع الإمارات - اليوم

هاجم فرس نهر أربعة صيادين من مدينة بوندو الكينية عندما كانوا برحلة صيد في بحيرة فيكتوريا.

ووقع الحادث عندما كان أربعة صياديين كينين في رحلة صيد على متن قارب صغير في البحيرة، حيث هاجمهم فرس النهر فجأة وقلب مركبهم.

ولم يستطع إلا ثلاثة صيادين فقط من الوصول إلى شاطئ البحيرة سباحة، حيث اتضح أن الصياد الرابع سقط من المركب ومات غرقاً.

يذكر أن بحيرة فيكتوريا تعد ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم من حيث المساحة والأكبر في إفريقيا وتقع في شرق القارة بين تنزانيا وكينيا وأوغندا، وتبلغ مساحتها 68870 كيلومتراً مربعاً. رجل ينقذ سيدة من الانتحار في محطة قطارات!