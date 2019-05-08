فوائد تناول المكسرات أثناء فترة الحمل

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة جديدة أن النساء الحوامل اللواتي يتناولن المكسرات هن أكثر عرضة لإنجاب أطفال أذكياء.

ووجد باحثون من معهد برشلونة للصحة العالمية أن فترة الانتباه والذاكرة العاملة والوظيفة المعرفية سجلت مستويات أعلى عند الأطفال الذين تناولت أمهاتهن المكسرات خلال الأشهر الـ3 الأولى من الحمل.

وفي الدراسة، بحث الفريق في الوجبات الغذائية لـ 2200 امرأة حامل، وكذلك تطور الدماغ لأطفالهم في سن 18 شهرا و5 سنوات و8 سنوات.

وقالت مؤلفة الدراسة فلورنس غينياك: "هذه هي الدراسة الأولى التي تستكشف الفوائد المحتملة لتناول المكسرات أثناء الحمل لنمو الطفل العصبي على المدى الطويل.

"ويخضع الدماغ لسلسلة من العمليات المعقدة أثناء الحمل وهذا يعني أن التغذية من الأم هي عامل حاسم في نمو مخ الجنين ويمكن أن يكون لها آثار طويلة المدى.

"والمكسرات التي أخذناها في الاعتبار في هذه الدراسة كانت الجوز واللوز والفول السوداني وجوز الصنوبر والبندق التي وفرت مستويات عالية من حمض الفوليك ، وعلى وجه الخصوص ، الأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميغا 3 وأوميغا 6.".

وتميل هذه المكونات إلى التراكم في الأنسجة العصبية، وخاصة في المناطق الأمامية من الدماغ ، والتي تؤثر على الذاكرة والوظائف التنفيذية."