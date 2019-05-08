افحص هذا الجزء جيداً من عربة الأطفال قبل شرائها

المصدر: برلين - د ب أ

عند شراء عربة أطفال، أحد أهم الأشياء التي يجب فحصها -التي عادة ما يتم إغفالها- هي ما إذا كانت المكابح تعمل بشكل جيد أم لا.

ومن المهم سهولة الوصول إلى المكابح، سواء بيدك أو بقدمك، ويجب أن تكون بسيطة في الاستخدام.

ويجب أيضا أن تعمل على العجلتين الموجودتين على نفس المحور في نفس الوقت.

ويمكن اختبار كل هذا في المتجر قبل الشراء، وهو ما يجب فعله.

عربات الأطفال متباينة وكثيرة، فبالنسبة للعربات الجيدة ذات الجودة المرتفعة التي يمكن أن تستخدم على مدار عدة سنوات ويمكن أن تستمر مع الطفل فيما ينمو، تكون مكلفة.

لا يستطيع الكثيرون تحمل التكلفة المرتفعة ولكن هناك طرق لتوفير المال دون التقليل من الجودة.

فمثلا يمكن اختيار موديل من العام السابق، نظرا لأن الكثير من جهات التصنيع تبيع الموديلات الأقدم بسعر أقل.

ويمكن أيضا رؤية ما إذا كان هناك خيار لموديل مستعمل، ولكن تأكد من فحصها جيدا. وافحص كل أحزمة الأمان وآليات الطي لضمان أنها تعمل وتحقق من أن المكابح سليمة.

وأحد أكثر الخيارات أمانا هي سؤال الأصدقاء أو أفراد الأسرة إذا ما كان لديهم عربة أطفال مستعملة وهو ما يعني أنك ستعرف التاريخ على نحو أفضل.