تحوّل الى مليونير ثم مشرد في أسبوع

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عاش رجل بريطاني دور المليونير للحظات قبل ان يتحول إلى مشرد مفلس في غضون أسبوع فقط، بعد أن تم حجب الجائزة عنه.

وكان مارك جودرام قد ربح 4 مليون جنيه استرليني في اليانصيب، لكنح حُرم من الجائزة بعد أيام، بعد أن تبين أنه استخدم أموالاً مسروقة لشراء البطاقة الرابحة.

ويقول أحد أصدقاء جوردام إنه تحول إلى مشرد في الشوارع، بعد أن طردته صديقته من شقتها، وتم رصده في أحد شوارع مدينة بولتون البريطانية.

وقبل أسبوع واحد، كان جوردام وصديقه جون روس واتسون في رحلة إلى لندن لمدة أربعة أيام، حيث قاما بالتقاط صور ونشرها على الإنترنت، ويظهر جوردام في إحداها وهو يعبث بالنقود.

وطالب جوردام بالحصول على الجائزة التي يمكن أن تحوله إلى مليونير بين عشية وضحاها، لكن شركة كاميلوت التي تشرف على سحب اليانصيب رفضت تسليم الجائزة، لاعتقادها أنه اشترى البطاقة باستخدام بطاقة بنكية مسروقة، ولن تقوم بتسليم أية نقود إلى ما بعد انتهاء التحقيق.

وتقول كاميلوت إن البطاقة الفائزة تم شراؤها ببطاقة بنكية لا يتم إصدارها عادة إلا للأشخاص الذين يملكون حساباً في البنك، لكن جوردام لا يملك مثل هذا الحساب، ورجحت أن يكون قد سرق البطاقة البنكية المستخدمة في عملية الشراء، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقال صديق جوردام "لقد انتقل من الحياة الفاخرة التي عاشها لأيام ظناً منه أنه أصبح مليونيراً، إلى مشرد يتسكع مع المتسولين. لقد خرج من السجن قبل مدة قصيرة من فوزه بالجائزة، وهو الآن يمر بأوقات عصيبة أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف "إنه يشعر بالإحباط بعد تعليق تسليمه أموال الجائزة، لكنه يعتقد أنه سيحصل عليها في النهاية، وسيلجأ إلى مقاضاة شركة كامليوت إذا اضطر إلى ذلك".