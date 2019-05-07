7 قواعد ضرورية للقاء الملكة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

ذكر موقع "ميرور البريطاني" أن ضيوف ملكة بريطانيا مطالبون بالالتزام بعدة قواعد بروتوكولية تقليدية، الأمر الذي يظهر احترام العائلة المالكة وهذه أهمها:



1- لا تلمس الملكة: حيث لايمكن لف الذراع حول الملكة لالتقاط الصور، أو الشد على ساعدها أثناء السلام، ويكتفى بالمصافحة فقط.

2- الهدية أمر مهم: من الواجب إحضار هدية إذا كنت تقوم بزيارة الملكة ويجب أن تقوم الهدية مناسبة للمناسبة، فإذا كانت زيارة رسمية بين بلدين من المفضل أن تعبر الهدية عن ثقافة بلدك.

3-الوقوف بحضور الملكة:حيث يحتم عليك لقاء الملكة البقاء واقفا حتى تقوم هي نغسها بالجلوس.

4- لا تتجاهل قواعد اللباس: تأكد من ارتداء ملابس محتشمة عند مقابلة صاحبة السمو الملكي.

5- الإشارة إليها باسمها الأول: وتلقب بصاحبة الجلالة، أو "السيدة".

6- تحدث فقط إذا كانت الملكة تتحدث إليك: كما يجب ألا تتكلم إلا إذا تحدثت هي معك أولًا.

7-لا تأكل قبل أن تأكل الملكة