برومو "رامز في الشلال" حاجز المليون خلال ساعات

المصدر: موقع الامارات اليوم

تخطى الفيديو الدعائي الرسمي لبرنامج المقالب الجديد الخاص بالفنان المصري رامز جلال، والذي يحمل اسم "رامز في الشلال" والذي من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان، حاجز المليون مشاهدة خلال ساعات قليلة.

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ونشرت قناة "إم بي سي مصر" على قناتها عبر موقع "يوتيوب" البرومو الرسمي لبرنامج المقالب والذي حقق نجاحا كبيرا رغم كم الانتقادات التي تعرض لها النجم المصري أثناء برامجه التي أذيعت على مدار الـ8 سنوات الماضية حيث كانت "رامز قلب الأسد، رامز ثعلب الصحراء، رامز عنخ آمون، رامز قرش البحر، رامز واكل الجو، رامز بيلعب بالنار، رامز تحت الأرض، رامز تحت الصفر.​

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وعلق رامز عبر حسابه على "إنستغرام": "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر يارب".​