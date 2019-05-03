بالصور.. كلب يحرس جثة صديقه حتى العثور عليه!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عثر فريق من المتطوعين على جثة رجل في احدى الغابات بمنطقة إيتونفيل في واشنطن، وذلك كما ذكر حساب "Pierce County Sheriff's Department" عبر موقع "فيس بوك".

وأفاد الحساب الرسمي لفريق مقاطعة بيرس شريف أن أعضاء من الفريق لبوا نداء مرأة كانت أبلغت عن فقدان زوجها الذي يبلغ من العمر 64 عاما، بعد أن تأخر في رجوعه إلى المنزل بالوقت المعتاد.

وقام أعضاء الفريق بتمشيط الغابة حتى عثروا على سيارة الرجل المفقود التي كانت متوقفة على طول طريق ماشيل برايري بالقرب من إيتونفيل.

ودخل النواب إلى سيارة الرجل التي كانت مركونة على جانب طريق الغابة، وفيها خريطة تحتوي على جميع المواقع التي أراد الرجل زيارتها أثناء جولة المشي المعتادة له بصحبة كلبه "ديزي".

وبعد أن سمع أحد أعضاء الفريق نباح "ديزي"، بعد نصف ساعة استطاعوا الوصول إليه جالسا إلى جانب جثة صاحبه طوال الوقت، وكأنه يحرس جثة صديقه الذي توفي نتيجة اصابته باصابات بليغة اثر سقوطه من فوق جسر شديد الانحدار فوق نهر مارشال.

من جانبه قال أحد أعضاء فريق المتطوعين "لولا نباح الكلب "ديزي" الوفي، ما كان بمقدورنا أن ننجح في تعقب أثر الرجل".