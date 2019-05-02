ملك تايلاند يختار شريكة حياته قبل تتويجه

المصدر: بانكوك - رويترز

أعلن ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن اليوم، أنه تزوج من الجنرال سوثيدا فاجيرونجكورن وعينها ملكة للبلاد.

وجاء ذلك في بيان نشر في الجريدة الرسمية "رويال غازيت" في تايلاند أنه تم تسمية سوثيدا فاجيرالونغكورن نا أياتايا، الزوجة الجديدة للملك ماها فاجيرالونغكورن، ملكة لتايلاند اعتبارا من اليوم.

وتستعد تايلاند خلال الفترة ما بين 4 و6 مايو لإقامة احتفالية ضخمة لتتويج ماها الذي يلقب بـ"ملك راما العاشر"، بتكلفة هائلة تتجاوز 30 مليون دولار.

من جانبها كشفت رويترز أن السلطات في البلاد أغلقت 40 طريقا في العاصمة بانكوك.

وبالتزامن مع ذلك رصدت وسائل الإعلام تدريبات ضباط تايلانديين على الخيول أمام القصر الملكي استعداد لمراسم التتويج، والتي ستكون الأولى من نوعها في تايلاند منذ سبعة عقود.

وماها فاجيرالونغكورن، 66 عاما، وهو الابن الوحيد لملك تايلاند الراحل بوميبول أدولياديج (King Bhumibol Adulyadej)، أعلن ملكا دستوريا لتايلاند، بعد وفاة والده في شهر أكتوبر 2016 الذي ظل ملكا لتايلاند مدة 70 عاما، إلا أن مراسم التعيين تأجلت إلى حين الانتهاء من فترة الحداد على الملك الراحل.