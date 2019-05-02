حصيلة اعتداءات أحد الفصح في سريلانكا ترتفع إلى 257 قتيلا

المصدر: كولومبو - أ ف ب

أعلنت السلطات السريلانكية، اليوم، أن الاعتداءات التي وقعت في أحد الفصح في البلاد أسفرت عن سقوط 257 قتيلا حسب حصيلة جديدة، مشيرة إلى أن هذا العدد يمكن أن يرتفع.

وقال المدير العامة لإدارة الصحة آنيل جاسينغي إن "الحصيلة أصبحت الآن 257 قتيلا". وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن مقتل 253 شخصا.

وأوضح أن "ارتفاع الحصيلة ناجم عن وفاة أشخاص يعالجون في مستشفيات، وهناك أيضا أشلاء جثث، لذلك العدد هو 257 على الأقل" حاليا.

وكانت سلطات سريلانكا أعلنت قبل أيام أنه تم التعرف على 42 أجنبيا بين القتلى.

وقالت وزارة الخارجية السريلانكية في كولومبو، مساء الإثنين، إنه ما زال عدد من الأجانب مفقودين وقد يكونوا بين الجثث التي لم يتم التعرف عليها في مشرحة كولومبو.

وتتحدث الحصيلة الأخيرة عن 496 جريحا ما زال 47 منهم يعالجون في مستشفيات منهم 12 في العناية المركزة.