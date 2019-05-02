محكمة تعاقب أشهر طباخ تركى بسبب تهديد أحد موظفيه بالقتل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قضت محكمة في مدينة إسطنبول التركية بتغريم الشيف نصرت غوكشيه، الملقب بـ"حبيب الملح"، 35 ألف ليرة (نحو 5800 دولار) وخضوعه للمراقبة لمدة 5 سنوات؛ بعد تهديد أحد موظفيه السابقين بالقتل.

وقالت "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، إن الشيف نصرت، الذي يحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رشة الملح الشهيرة، اعتدى لفظياً على موظف سابق يدعى إحسان قنديل، بعد سماح الأخير بجلوس زبائن سيدات على طاولة في أحد مطاعمه مثلما يحدث مع العملاء الذكور.

وأضافت الصحيفة أن الشيف صرخ في وجه الموظف قائلاً: "هل أجلست النساء هناك أيها (...) هل تبيع النساء في مطعمي؟ سأقتلك، اغرب عن وجهي، أنا أطردك".

وأوضحت الصحيفة أن الواقعة حدثت عام 2015، قبل أن يرفع قنديل دعوى قضائية ضد الشيف الشهير، وحكمت المحكمة الجزائية الابتدائية في إسطنبول لصالح الموظف السابق وغرمت الشيف نصرت 35 ألف ليرة.

وأضافت الصحيفة أن الشيف صرخ في وجه الموظف قائلاً: "هل أجلست النساء هناك أيها سأقتلك، اغرب عن وجهي، أنا أطردك".

وقال قنديل للصحفيين إن غوكشيه لم يعتذر مطلقاً له، مضيفا: "لقد تورطت في قضية لا علاقة لي بها، كان عليّ الذهاب إلى المحكمة، وفزت بالقضية و35 ألف ليرة، لكنهم لم يدفعوا لي بعد".